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Spor

FIFA, kadın futbolculardan cinsiyet belgesi istedi

FIFA'nın ülke federasyonlarına yolladığı tebligata göre, milli takım doktorunun futbolcunun kadın olduğu yönündeki beyanı yeterli oluyor

27 Mayıs 2015 21:12

FIFA, Kanada'nın ev sahipliğinde 6 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası öncesinde turnuvaya katılacak futbolcuların cinsiyetini belgelemesini istedi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak milli takımların kafilesinde yer alan futbolcuların kadın olduğunu belgelemesi gerekiyor. 

FIFA'nın ülke federasyonlarına yolladığı tebligata göre, milli takım doktorunun futbolcunun kadın olduğu yönündeki beyanı yeterli oluyor. Ancak federasyonların, her futbolcunun özel doktorundan bu durumu teyit etmesi de gerekiyor.

Almanya Kadınlar Milli Takımı Menajeri Doris Fitschen, FIFA'dan kendilerine bu yönde bir talep geldiğini doğrulayarak, gereken belgelerin FIFA'ya iletildiğini belirtti. FIFA'nın söz konusu talebinin ardında bazı sebepler olabileceğini ve durumu soğukkanlılıkla karşıladıklarını söyleyen Fitschen, "Oyuncularımızın tümünün kadın olduğunu teyit ediyorum" ifadesini kullandı.

Alman milli oyuncu Lena Goessling ise bu testi ciddiye almadıklarını vurgulayarak, "Çok eğlendik" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki Dünya Kupası'nda, bazı Afrikalı futbolcuların kadın olup olmadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. FIFA'nın bu durumun tekrarlanmasını önlemek amacıyla bu yönde bir önlem aldığı öne sürülüyor.

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