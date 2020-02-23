FIFA, Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen galibiyet sonrası Galatasaray'ı kutladı

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra mağlup ettiği karşılaşmanın ardından FIFA'nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) resmi Twitter hesabından paylaşım geldi.

Galatasaray, Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla 21 yıl sonra mağlup etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı oyuncu ve taraftarların büyük sevinç yaşadığı dünya derbisiyle ilgili FIFA da derbiye ilişkin paylaşım yaptı.

FIFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray taraftarları için unutulmayacak bir gün. Futbolun en tutkulu derbilerinden birinde rakipleri Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra ilk kez mağlup ettiler"