-FIFA, INTERPOL İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYI PLANLIYOR ZÜRİH (A.A) - 03.05.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), gelecek hafta futbolda şikenin engellenmesini görüşmek için toplantı yapacak. FIFA'nın açıklamasında, FIFA Başkanı Sepp Blatter ve Interpol Genel Sekreteri Ronald Noble'ın gelecek pazartesi FIFA'nın Zürih'teki merkezinde biraraya gelecekleri belirtildi. Blatter, futboldaki sorunlardan birinin özellikle yasa dışı bahis için uluslararası dostluk maçları organize edilmesi olduğunu söylemişti. 3 ay önce Türkiye'de oynanan Letonya-Bolivya ve Estonya-Bulgaristan maçlarındaki toplam 7 gol de penaltıdan atılmış, 6 Macar ve Boşnak hakem hakkında soruşturma açılmıştı.