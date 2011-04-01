T24 LogoT24 Logo
Spor

FIFA İLE UEFA, BOSNA HERSEK'İ ULUSLARARASI MÜSABAKALARDAN MEN ETTİ ZÜRİH (A.A)

01 Nisan 2011 14:55

-FIFA İLE UEFA, BOSNA HERSEK'İ ULUSLARARASI MÜSABAKALARDAN MEN ETTİ ZÜRİH (A.A) - 01.04.2011 - FIFA ve UEFA, ''üçlü başkanlık sisteminden tek başkanlık sistemine geçmeyen'' Bosna-Hersek'i uluslararası futbol müsabakalarından men etti. FIFA'nın açıklamasında, ''bu kararın alınmasından üzüntü duyulduğu'' ifade edildi. Açıklamada, FIFA ve UEFA yetkililerinin Bosna Hersek'in futbola tekrar dönmesini görüşmek için yakın zamanda biraraya geleceği belirtildi. Bu karara göre, Bosna'nın milli ve ulusal takımları ile hakemleri yeni bir karara kadar uluslararası müsabakalara katılamayacak. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi'nin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç, dün FIFA ve UEFA başkanlarına mektup göndererek, ülkesinin uluslararası futbol müsabakalarından men edilmemesini istemişti. Bosna-Hersek'teki (1992-1995) savaşı durduran Dayton Antlaşması'nın ülke yönetiminde neden olduğu siyasi karışıklık, Avrupa'da son yıllarda önemli başarılar sağlayan Bosna futbolunu da etkilemişti. Dayton Antlaşması'na göre Üçlü Devlet Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkede, Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı da Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere üç yetkili yürütüyor.  UEFA ve FIFA, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nu tekli başkanlık sistemine geçmesi için defalarca uyarmıştı. Bosna-Hersek Futbol Federasyonu üyelerinin de 3 gün önceki toplantısında, tekli başkanlık sistemine geçiş önerisi Sırp ve Hırvat delegelerin oylarıyla reddedilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24