-FIFA İLE UEFA, BOSNA HERSEK'İ ULUSLARARASI MÜSABAKALARDAN MEN ETTİ ZÜRİH (A.A) - 01.04.2011 - FIFA ve UEFA, ''üçlü başkanlık sisteminden tek başkanlık sistemine geçmeyen'' Bosna-Hersek'i uluslararası futbol müsabakalarından men etti. FIFA'nın açıklamasında, ''bu kararın alınmasından üzüntü duyulduğu'' ifade edildi. Açıklamada, FIFA ve UEFA yetkililerinin Bosna Hersek'in futbola tekrar dönmesini görüşmek için yakın zamanda biraraya geleceği belirtildi. Bu karara göre, Bosna'nın milli ve ulusal takımları ile hakemleri yeni bir karara kadar uluslararası müsabakalara katılamayacak. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi'nin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç, dün FIFA ve UEFA başkanlarına mektup göndererek, ülkesinin uluslararası futbol müsabakalarından men edilmemesini istemişti. Bosna-Hersek'teki (1992-1995) savaşı durduran Dayton Antlaşması'nın ülke yönetiminde neden olduğu siyasi karışıklık, Avrupa'da son yıllarda önemli başarılar sağlayan Bosna futbolunu da etkilemişti. Dayton Antlaşması'na göre Üçlü Devlet Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkede, Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı da Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere üç yetkili yürütüyor. UEFA ve FIFA, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nu tekli başkanlık sistemine geçmesi için defalarca uyarmıştı. Bosna-Hersek Futbol Federasyonu üyelerinin de 3 gün önceki toplantısında, tekli başkanlık sistemine geçiş önerisi Sırp ve Hırvat delegelerin oylarıyla reddedilmişti.