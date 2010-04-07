FIFA ile İran arasında türban krizi

T24- Türkiye'nin de katılacağı futbol turnuvasında FIFA ile İran arasında türban savaşı yaşanıyor. FIFA maçlara türbanla çıkmak isteyen İran bayan futbol takımının turnuvaya katılmasını yasakladı.
FIFA, İran bayan futbol takımının 12-25 Ağustos tarihleri arasında Singapur'da gerçekleştirilecek 2010 Gençler Olimpiyat Oyunları'na türbanla çıkmasına izin vermedi. FIFA, İran bayan futbol takımının maça çıkmasına izin vermemesine gerekçe olarak, türban takmanın, oyun kurallarını ihlal etmesini gösterdi.
FIFA'nın kararını internet sitesinde duyuran Asya Futbol Konfederasyonu, İran'ın yerine Tayland'ın turnuvaya dahil edildiğini açıkladı.
Alınan karara sert tepki gösteren İran Ulusal Olimpiyat Komitesi, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne çağrıda bulunarak, türban yasağının kaldırılmasını talep etti.
FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, İran'ın maçlarda türban yasaklama kararınının kaldırılması talebini, İran Olimpiyat Komitesi'ne yazdığı bir mektupla reddetti.
Söz konusu turnuvaya İran'ın dışında Türkiye, Ekvator Ginesi, Trinidad ve Tobago, Şili ve Papua Yeni Gine katılması öngörülüyordu.
2010 Gençler Olimpiyat Oyunları'na 14-18 yaş arası 3 bin 600 sporcu katılacak.