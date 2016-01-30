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Spor

FIFA, iki Madrid kulübünün transfer yasağını kaldırdı

İki kulübe, genç oyuncuların transferinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle transfer yasağı getirlimişti

30 Ocak 2016 00:52

Real Madrid ve Atletico Madrid'in FIFA'ya yaptığı itiraz kabul edildi. Genç oyuncuların transferinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle transfer yasağı alan iki kulübün itirazını inceleyen FIFA, transfer yasağını geçici olarak kaldırma kararı aldı.

Hürriyet'in haberine göre konuyla ilgili alınacak son karara kadar iki kulübün de transfer transfer yapabileceğinin açıklanmasının ardından Atletico Madrid, bu önemli haberi Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Arsenal menajeri Arsene Wenger, FIFA'nın verdiği yasak sonrası 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı alan Madrid kulüpleri itiraz edecek ve yasakları kalkacak. Bana güvenebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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