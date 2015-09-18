FIFA Genel Sekreteri Valcke görevden alındı

FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındı.

FIFA'dan yapılan açıklamada "kuruluşun genel sekreterle ilgili bir dizi iddiadan haberdar olduğu" belirtildi.

Gazetelerde yayımlanan iddialarda 54 yaşındaki Valcke'nin Dünya Kupası biletlerini değerlerinin üzerinde satma yolsuzluğuna karıştığı iddia edilmişti.

2007'den bu yana FIFA Genel Sekreterliği görevini yürüten Fransız vatandaşı Valcke iddaları "uydurma ve çirkin" diye tanımladı.

FIFA, geçen Mayıs ayında İsviçre polisinin Zürih'teki bir otelde yedi üst düzey kuruluş yetkilisini gözaltına almasından bu yana yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor.

ABD'li yetkililer bu yedi üst düzey yetkili ve diğer iki FIFA görevlisine rüşvet ve haraç alma suçlamaları yöneltti.

FIFA Başkanı Sepp Blatter Haziran'da yeniden göreve seçildikten sonra istifa ettiğini açıklamıştı.

Geçen ay FIFA Başkanı olmayı istediğini söyleyen Valcke, Blatter'in kuruluştaki sağ koluydu. Ancak Valcke şimdi FIFA Etik Komitesi tarafından soruşturuluyor.

ABD'nin yürüttüğü FIFA soruşturmasının yanı sıra, İsviçre Polisi de 2018 ve 2022 Dünya Kupası organizasyonlarının Rusya ve Katar'a nasıl verildiğini araştırıyor.