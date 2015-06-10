FİFA filmine 3 günde 92 izleyici

FIFA’nın yaklaşık 26 milyon dolar harcayarak yaptırdığı ve birliğin kuruluş tarihini anlatan United Passions filmi, ABD’de vizyona girdiği ilk hafta sonu sadece 607 dolarlık gişe yapabildi.

Zirve Haber Ajansı'nın haberine göre, FIFA’nın tarihini anlatan United Passions filmi, gösterime girdiği ilk hafta sonu büyük bir hüsrana uğradı. Film, geçtiğimiz cuma ve cumartesi ABD’de sadece 607 dolarlık gişe hasılatı yapabildi. ABD’de gösterime giren Jude Law filmi Spy ise 30 milyon dolarlık (dünya genelinde ise 55,6 milyon dolar) gişe hasılatı yaptı.

FIFA filmi United Passions ise eleştirmenler tarafından “berbat”, “propaganda” ve “çöp” olarak nitelendirildi. Çok kötü değerlendirilen film, ABD’de sadece 10 sinemada gösterime girebildi.

Filmin gişede kötü performansının ise 14 FIFA yetkilisinin 24 yıl geriye kadar dayanan yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı döneme denk gelmesi ise dikkat çekti.

FIFA’nın yaklaşık 26 milyon dolar yatırdığı filmde ise ünlü oyuncular Tim Roth, Sam Neill ve Gerard Depardieu rol aldı.

ABD öncesi bir kaç ülkede vizyona giren film ise toplam 300 bin dolar gişe yapabildi. Bu da 26 milyon dolar yatırım yapılan filmin sonuçta zarar yapacağını gösteriyor.