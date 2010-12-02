-FIFA EV SAHİPLERİNİ AÇIKLADI ZÜRİH (A.A) - 02.12.2010 - Futbolda 2018 ve 2022 Dünya Kupalarına ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, Dünya Kupasının 2018'de Rusya'da, 2022'de ise Katar'da düzenlenmesine karar verildiğini açıkladı. İsviçre'nin Zürih kentinde toplanan FIFA İcra Komitesi'nin oylamasında, komite üyesi ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in de aralarında bulunduğu 22 üye oy kullandı. -2018 RUSYA'DA- Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Hollanda/Belçika (ortak), İspanya/Portekiz (ortak) ve İngiltere diğer adaylardı. Oylamada ev sahibi seçilen Rusya, daha önce hiç büyük bir uluslararası futbol organizasyonunu üstlenmedi. Bir zamanlar kapılarını yabancılara sıkı sıkıya kapatan ve bu kez bir futbol organizasyonuyla yüzbinlerce kişiyi ülkesine davet eden Rusya, bu uğurda, buraya gelecek milli takım oyuncularına, yetkililere ve bileti olan seyircilere vize zorunluluğu getirilmeyeceğini açıklamıştı. Rus yetkililer, bu organizasyonu ''altyapının zenginleştirilmesi, modern tesislerin inşa edilmesi ve gerçek bir futbol ülkesi olmak'' açısından fırsat görüyor. Rusya, kapasitesi 10 bin kişi daha artırılabilecek 80 bin kapasiteli Luzhniki Stadyumunu ana tesis olarak kullanmayı planlıyor. Bunun yanında 62 bin seyirci kapasiteli Kirov Stadyumunun da yapımı sürüyor. 140 milyon nüfuslu Rusya'da 100 kadarı profesyonel, 100 binden fazla kulüp faaliyet gösteriyor. Bu arada, Moskova'nın bu tip uluslararası organizasyonları rüşvet karşılığında aldığı iddialarının ortaya atılmasının ardından Rusya Başbakanı Vladimir Putin, FIFA yetkililerinin herhangi bir baskı altında kalmadan karar vermeleri için Zürih programını iptal etmişti. Rusya Maliye Bakanı Aleksiy Kudrin, 2018 Dünya Kupası finallerinin maliyetinin 2014 Soçi Kış Olimpiyat oyunlarından daha az olacağını söylemişti. -2022 KATAR- Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuştu. 2022'nin ev sahibi Katar'dan önce hiçbir Orta Doğu ülkesi, dünya kupasına ev sahipliği yapmadı. Katar, bu alanda bir ilk olarak, hem ülkenin, hem de bölgenin prestijini artırmayı hedefliyor. Katar'ın maddi açıdan hiçbir sıkıntısı bulunmaması ve maç yayınları düşünüldüğünde yerel saatin, Avrupa, Asya ve Amerika ile diğer adaylara göre daha uyumlu olması bu ülkenin artı puanı olarak görülüyordu. Katar'ın, son derece modern Lusail Stadyumunu ana tesis olarak kullanması bekleniyor. 89 bin seyirci kapasiteli, etrafı suyla çevrili, klimalı stadyumun 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Katar, ev sahipliğini üstlenmesi halinde 9 yeni stadyumun inşası ile 3 stadyumun yenilenmesi için 4 milyar dolarlık bir bütçe ayırma sözü vermişti.