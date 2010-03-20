FIFA, Endonezya'yı aday ülkeler listesinden çıkardı

T24 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Dünya Kupası'na evsahipliği yapacak aday ülkeler listesinden Endonezya'yı çıkarttı.



FIFA'dan yapılan açıklamada, projeye destek verildiğini gösteren hükümet garantileriyle ilgili belgelerin zamanında teslim edilmemesi nedeniyle Endonezya'nın aday ülkeler listesinden çıkartıldığı belirtildi.



FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke de yaptığı açıklamada, ''Endonezya artık aday ülkeler arasında değil'' dedi.



2007 yılında Asya Kupası'na evsahipliği yapan Endonezya, 2018 veya 2022 yıllarında yapılacak dünya kupalarına evsahipliği yapmak için başvuruda bulunmuş, daha sonra 2022 yılındaki turnuvaya odaklanmak için 2018 adaylığından çekilmişti.



Endonezya'nın, Asya Kupası için yaptığı yatırıma rağmen, 32 ülkenin katılımıyla düzenlenen dünya kupası için en az 10 stadyum inşa etmesi ve dolayısıyla milyarlarca dolar harcaması gerekiyordu.



Endonezya, adaylığını kaybeden ikinci ülke oldu. Meksika geçen yıl adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.



2018 ve 2022 dünya kupalarına evsahipliği için halen ABD, Avustralya, İngiltere, Japonya, Rusya, İspanya-Portekiz ve Hollanda-Belçika'nın adaylığı bulunuyor. Güney Kore ve Katar da, 2022 için adaylığını koymuştu.

