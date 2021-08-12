FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi.

FIFA, milli takımlar dünya sıralamasını açıkladı. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, 1464 puanla 10 basamak düştü.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Fransa ile Brezilya yer değiştirdi. 2021 Copa Amerika finalisti Brezilya 2., EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3. sırada yer aldı.

EURO 2020 şampiyonu İtalya 5., 2021 Copa Amerika şampiyonu Arjantin de 6. sıraya yükseldi.

İlk 10'un dışında kalan Uruguay ve Danimarka'nın yerini, 2021 CONCACAF Altın Kupa finalisti Meksika ve şampiyonu ABD aldı. En büyük çıkışı, 16 basamak yükselerek 42'nciliğe yerleşen Katar kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve puanları şöyle:

1.Belçika 1822

2.Brezilya 1798

3.Fransa 1762

4.İngiltere 1753

5.İtalya 1745

6.Arjantin 1714

7.İspanya 1680

8.Portekiz 1662

9.Meksika 1658

10.ABD 1648