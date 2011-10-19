-FIFA dünya sıralamasında Türkiye 26. sırada ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - İspanya, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralaması listesinde zirvedeki yerini korudu. FIFA'nın bugün yayımladığı kasım ayı listesine göre İspanya, 1624 puanla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 1425 puanla Hollanda, üçüncü sırada ise 1352 puanla Almanya gösterildi. Türkiye ise bir basamak yükseldi ve kendisine 803 puanla 26. sırada yer buldu. Listedeki ilk 30 takım ve puanları şöyle: /* 1- İspanya 1624 2- Hollanda 1425 3- Almanya 1352 4- Uruguay 1230 5- Brezilya 1144 6- İtalya 1135 7- İngiltere 1101 8- Yunanistan 1044 8- Portekiz 1044 10- Argentina 1030 10- Danimarka 1030 12- Hırvatistan 1015 13- Rusya 975 14- İsveç 955 15- Fransa 953 16- Şili 941 17- Japonya 924 18- İsviçre 920 19- Fildişi Sahilleri 898 20- Avustralya 868 21- Bosna Hersek 864 22- Meksika 860 23- Sırbistan 854 24- Norveç 838 25- İrlanda C. 812 26- Türkiye 803 27- Slovenya 787 28- Paraguay 785 29- Mısır 775 30- Kolombiya 757 */