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FIFA dünya sıralamasında Türkiye 26. sırada ANKARA (A.A)

19 Ekim 2011 15:17

-FIFA dünya sıralamasında Türkiye 26. sırada ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - İspanya, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralaması listesinde zirvedeki yerini korudu.  FIFA'nın bugün yayımladığı kasım ayı listesine göre İspanya, 1624 puanla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 1425 puanla Hollanda, üçüncü sırada ise 1352 puanla Almanya gösterildi. Türkiye ise bir basamak yükseldi ve kendisine 803 puanla 26. sırada yer buldu. Listedeki ilk 30 takım ve puanları şöyle: /* 1-  İspanya            1624 2-  Hollanda           1425 3-  Almanya            1352 4-  Uruguay            1230 5-  Brezilya           1144 6-  İtalya             1135 7-  İngiltere          1101 8-  Yunanistan         1044 8-  Portekiz           1044 10- Argentina          1030 10- Danimarka          1030 12- Hırvatistan        1015 13- Rusya               975 14- İsveç               955 15- Fransa              953 16- Şili                941 17- Japonya             924 18- İsviçre             920 19- Fildişi Sahilleri   898 20- Avustralya          868 21- Bosna Hersek        864 22- Meksika             860 23- Sırbistan           854 24- Norveç              838 25- İrlanda C.          812 26- Türkiye             803 27- Slovenya            787 28- Paraguay            785 29- Mısır               775 30- Kolombiya           757 */

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