FIFA dünya sıralamaları belli oldu; İngiltere ve Hırvatistan sıçrama yaptı

2018 Dünya Kupası'nın ardından FIFA dünya sıralamaları açıklandı. Listede Hırvatistan büyük bir sıçrama yaparken, Almanya da aynı şekilde dip yaptı.

2018 Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Hırvatistan, FIFA dünya sıralamasında tam 16 sıra yükselerek 4. sıraya yükseldi. Yarı final oynama başarısı gösteren İngiltere ise, sıralamada altı sıra yükselerek 6. sıraya yükseldi. Bu İngizlerin, Mart 2013'te dördüncü olduklarından bu yana en yüksek konum olarak öne çıkıyor. Sıralama Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Belçika, Brezilya ve Hırvatistan şeklinde oluşurken 9 basamak birden atlayan Uruguay ise 5. sıranın yeni sahibi oldu.

Rusya'da düzenenlenen Dünya Kupası organizasyonunda sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Almanya ise büyük düşüş yaşadı ve 15. sıraya kadar geriledi. Sıralamada Türkiye Milli Takımı'nın 38. sıradaki yeri değişmedi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Eylül'de açıklanacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: