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Spor

FIFA, Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin kullanılmasını onayladı

Uluslarası Futbol Birliği Kurulu, daha önce oyunlara Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin eklenmesini kabul etmişti

17 Mart 2018 04:41

FIFA, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) kullanılmasını onayladı.

Daha önce Uluslarası Futbol Birliği Kurulu'nda (IFAB) oyunlara eklenmesi kabul edilen VAR sistemi, FIFA tarafından onay aldı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, VAR sisteminin bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda resmen uygulanmasının karar verildi.

Açıklamada, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) 4 önemli katkısı olacağı vurgulandı. Bunlar kale topun kale çizgisini geçip geçmediği, penaltı kararları ya da penaltıya sebep olan pozisyonlar, sadece doğrudan gösterilen kırmızı kartlar ve yanlış kimlik tespiti olarak ifade edildi.

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