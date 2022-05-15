FIFA'dan yine Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır

Trabzonspor'un kupa töreni kutlamalarından fotoğraf paylaşan FIFA, "Şampiyonluk böyle kutlanır" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor kupayı müzesine koydu. Dün akşam düzenlenen kupa töreninde Trabzon'da coşkulu kutlamalar yapıldı.

Bordo-mavili takımın şampiyonluk görüntüleri ise dünya basınında gündem oldu. Kutlamalardan bir fotoğraf paylaşan FIFA, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı. Paylaşılan fotoğraflarda Trabzonspor bayraklarıyla süslenmiş gemi ve teknelere yer verildi.

FIFA daha önce de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği 30 Nisan'da kentte çekilen görüntüleri paylaşmıştı. Gönderi 21 bin kez retweet edilmiş ve 146 bin beğeni almıştı.