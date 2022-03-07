FIFA'dan Ukrayna ve Rusya'daki yabancı oyunculara sözleşme fesih hakkı

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), FIFA'ya oyuncuların Rusya'dan tamamen ayrılması hakkı verilmesi konusunda talepte bulundu.

FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile bir görüştü ve konuyu tartışdı. FIFA'nın UEFA ile yaptığı toplantı sonrası ise Ukrayna kulüplerinde oynayan yabancı futbolculara sözleşmelerini Haziran ayına kadar geçici olarak askıya alma hakkı tanıdı.

FIFA, Rusya kulüpleriyle karşılıklı anlaşamayan yabancı futbolcular ve teknik adamlara da Haziran ayına kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanıdı. FIFA açıklamasında, "Rusya'da oynayan yabancı futbolcular ve teknik direktörler ile Rus kulüpleri arasında 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşma olmazsa tek taraflı fesih hakkı olacaktır. Fesih 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacaktır" denildi.

Açıklamada oyuncu ve teknik adamların yeni kulüpleriyle en geç 7 Nisan'a kadar sözleşme imzalayabilecekleri, transfer sezonu kapalı olsa bile buna izin verildiği vurgulandı. Kulüpler ise Ukrayna ve Rusya'dan ayrılacak futbolculardan en fazla iki yeni oyuncuyu renklerine katabilecek.

UEFA ve FIFA'nın uluslararası turnuvalardan men cezası verdiği Rus kulüplerinde 120'den fazla yabancı futbolcu forma giyiyor. Zenit Saint Peretsburg'tan ayrılan Ukrayna Milli Takımı'ndan Yaroslav Rakitskyi'nin de aralarında bulunduğu bazı oyuncular, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bu ülkeden ayrılmıştı.