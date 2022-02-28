FIFA'dan Rusya Milli Takımı için men kararı yolda

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bağlı organizasyonlar ve başkanlarından, Rus ve Belaruslu sporcular ile yetkililerinin uluslararası yarışmalara katılmalarına izin vermemelerini isterken, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) de Rusya Milli Takımı'nı ikinci bir bilgilendirmeye kadar uluslararası spor müsabakalarından men edeceği bildirildi.

FIFA'nın, UEFA ile de görüşme halinde olduğu ve Rus takımlarının Avrupa Kupaları'ndan da ihraç edileceği kaydedildi.

Reuters'a bilgi veren FIFA'nın üst düzey yetkilisi, kısa süre içerisinde FIFA'nın Rusya Milli Takımı'nı ihraç ettiğini duyuracak. Rusya Milli Takımı, bu karar sonrası 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda hükmen mağlup sayılacak

FIFA, ayrıca UEFA ile yakın görüşmelerini sürdürüyor. UEFA'nın da Rus kulüpleri için benzer bir karar almasını istiyor.

Rusya Milli Takımı, ilk milli maçını 24 Mart'ta Polonya ile oynayacaktı.