"FIFA, Cüneyt Çakır hakkında soruşturma başlatmalı"

İngiltere'nin Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Hırvatistan'a uzatmalarda 2-1 yenildiği maçın ardından İngiliz taraftarlar maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren taraftarlar, Çakır'ın taraflı ve utanç verici bir yönetim sergilediğini öne sürdü.

Hatta bazı Twitter kullanıcıları FIFA'nın Türk hakem hakkında soruşturma başlatması gerektiğini ifade etti.

Hırvatistan'ın ilk golünde Perisic'in ayağının faullü şekilde kalktığını iddia eden bir taraftar, "Hakemi de oyundan çıkarabiliyor muyuz?" derken bir diğeri Çakır'ın futbolun yüz karası olduğunu savundu.