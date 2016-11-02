FIFA bu formayı yasakladı, İngiltere ve İskoçya ayaklandı!

FIFA, İngiltere ve İskoçya arasında 11 Kasım’da oynanacak 2018 Dünya Kupası eleme maçınde iki ekibin de haşhaş çiçeği sembollü formalarla çıkmasını yasakladı.

Birinci Dünya Savaşı’nın bitiş gününe denk gelen Ateşkes Günü nedeniyle, hayatını kaybeden veya gazi olan tüm İngiliz askerlerin anısına Ada’da her 11 Kasım’da futbolcuların formalarında haşhaş çiçeği taşıması bir gelenek olurken, FIFA uluslararası maçlarda takımların siyasi anlam taşıyan semboller giyemeyeceği gerekçesiyle iki ekibe bu iznin verilmeyeceğini iletti.

"Gerekirse ceza alırız"

İngiliz taraftarlar ve gaziler takımlarının bu kez yasağa boyun eğmemesi yönünde birleşti. Gazilere ve ailelerine destek veren İngiltere Kraliyet Lejyonu “Politik bir sembol olmayan haşhaş çiçeğinin niye yasaklandığını anlayabilmiş değiliz” açıklamasını yaparken Falkland Savaşı gazilerinden Simon Weston “İngiltere kendi askerlerinin onurunu ikinci kez çiğnemektense ceza almaa riskine girmelidir.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ve gazetelerin internet sitelerinde yorum yapan pekçok taraftar iki takımın gerekirse maça çıkmamaları, hatta elemelerden çekilmesi gerektiğini beyan ettiler. İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileri ise konu hakkında çalıştıklarını ve İngiliz askerlerini mutlaka bu maçta onurlandıracaklarını kaydettiler.

Neden haşhaş çiçekli forma?

İngiltere’de ölen askerler ve gazileri anmak için kullanılan haşhaş çiçeği, 1. Dünya Savaşı’nın en çetin savaşlarının yaşandığı Fransa’nın Flanders bölgesinde o dönem yetişen yegane çiçekti.



Bu kırmızı çiçeklerin burada hayatını kaybeden askerlerin kanlarıyla, onların bedenlerinin üstünde büyüdüğü inancı yaygın.



Kanadalı Ordu Tabibi John McCrae’nin ‘Flanders Topraklarında’ isimli şiirinin de etkisiyle haşhaş çiçeği 1919’dan bu yana tüm İngiliz Uluslar Topluluğu ülkelerinde askerleri anmak için kullanılıyor.