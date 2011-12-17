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Spor

FIFA, başörtüsünü yeniden ele alıyor TOKYO (A.A)

17 Aralık 2011 18:48

-FIFA, başörtüsünü yeniden ele alıyor TOKYO (A.A) - 17.12.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kadınların başörtüsüyle resmi maçlara çıkmasını engelleyen kuralı gözden geçirecek.  Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen FIFA yönetim kurulu üyelerinden, Ürdünlü Prens Ali Bin Hüseyin (35), diğer üyelere bir sunum yaparak, konuyu futbol kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) gelecek mart ayındaki toplantısında gündeme getireceğini söyledi. FIFA başkan yardımcıları arasında yer alan Bin Hüseyin, başörtüsüyle ilgili kuralın yeniden gözden geçirileceğini ve IFAB'ın futbolculara zararı olmayacak, güvenli bir başörtüsüne izin verebileceğini kaydetti.  Konunun dünya genelinde milyonlarca kadını etkilediğini ifade eden Bin Hüseyin, kültürlere saygı gösterilmesi ve futbolun ırk ayrımı yapılmaksızın tüm kadınlara tanıtılması için kararın gözden geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bin Hüseyin, ''Bu ileriye atılacak önemli bir adım. Amacımız, tüm kadınların engellere takılmadan futbol oynamasını sağlamak'' dedi. FIFA'nın formalarla ilgili kuralında, ''Bir oyuncu, kendisine veya bir başka oyuncuya tehlikeli olabilecek herhangi bir giysi giymemeli veya (her çeşit takı dahil) gereçler taşımamalıdır'' deniliyor.  

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