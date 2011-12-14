-FIFA Başkanı yılan balığı gibi ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl Heinz Rummenigge, FIFA Başkanı Sepp Blatter'in, ''diktatör rejimin başındaki, elle tutulamaz yılan balığına'' benzediğini söyledi. Rummenigge, Almanya'daki bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ''Sepp'in, hiçbir zaman avcunuzun içinde tutamayacağınız bir yılan balığı gibi olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. FIFA'nın şeffaf ve demokratik bir kurum olduğuna inanmadığını belirten Rummenigge, yönetimin, bazı yönlerden diktatörlüğü anımsattığını savundu. Blatter, en büyük rakibi Muhammed Bin Hammam'ın, adının karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle çekilmesinin ardından haziran ayındaki başkanlık seçimine tek aday olarak katılmıştı.