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Spor

FIFA Başkanı video hakem sistemini savundu

Gianni Infantino, bu sayede futbolun daha adaletli olacağını söyledi

17 Aralık 2016 17:36

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sistemini savundu.

Japonya'nın Yokohama kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sisteminin zayıf bir başlangıç yaptığını ancak yine de bu sistemi savunduğunu söyledi.

Futbolcular ve teknik direktörler tarafından olumlu ve olumsuz eleştiriler geldiğini anlatan Infantino, "Elbette öğrenmemiz, bakmamız ve daha ayrıntılı olarak tartışmamız gereken birkaç konu var. Ama sonuç son derece olumlu. Neden? Çünkü hakem doğru kararı alabildiği için oyuna adalet ve şeffaflık getirildi." ifadelerini kullandı.

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Gianni Infantinovideo hakemKulüpler Dünya Kupası

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