FIFA Başkanı Real Madrid'ten özür diledi

Real Madrid'li yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'dan daha çok Barcelona'lı Lioenel Messi'yi tercih ettiğiyle ilgili sözlerinden dolayı eleştiriler alan FIFA Başkanı Joseph Blatter, Real Madrid'den özür diledi.

"Messi çok hızlı, oynarken sanki dans ediyor... Ronaldo kuaföre daha çok para harcıyor... Sahaya bir komutan gibi çıkıyor, yavaş konuşuyor, talimatlar veriyor, neredeyse bir askeri taklit ediyor..''

Oxford Üniversitesinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada bu sözleri kullanan FIFA Başkanı Blatter, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in, Ronaldo ile ilgili sözlerinden dolayı tepki gösterdiği mektubuna cevap olarak bir özür yazısı yazan Blatter, ''Sayın Başkan yazınız beni şaşırttı. İlk olarak geçtiğimiz cuma günü Oxford Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte FIFA Altın Top ödülüne aday futbolcular üzerine bir tartışma olmadı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile ilgili bir soru üzerine moderatör benden o anda iki futbolcudan birini seçmemi istedi ve Messi'nin her annenin sahip olmak istediği bir çocuk olduğunu söyleyip, sonunda onun ismini verdim. Her şeye rağmen açıklık getirmek isterim ki benim için Cristiano Ronaldo, Messi ile aynı düzeydedir. Her ikisi de kendi stiliyle olağanüstü iyi iki futbolcudur'' ifadesini kullandı.

'Üzüntü duydum'

''FIFA'nın kurucusu olan ve çocukluğundan beri hayranlık duyduğu Real Madrid'e veya bu kulübün bir futbolcusuna asla saygısızlık etme amacında olmadığını'' kaydeden Blatter, ''Üniversitedeki bir etkinlikte oluşan durumdan çok üzüntü duydum ve bu yüzden özürlerimi sunuyorum'' diye ekledi.

'Şimdi her şey açıklanıyor'

Bu arada Blatter'in Oxford Üniversitesindeki sözlerinin basına yansımasından sonra bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yorum yapan Portekizli Cristiano Ronaldo, Blatter'in o konuşmasının videosunu koyarak, altına, ''Bu video açık bir şekilde, bana, kulübüme ve ülkeme FIFA'nın tavrını ve saygısını gösteriyor. Şimdi her şey açıklanıyor'' diye sitem etti.

'Ronaldo'ya saygısızlık yaptı'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de basın toplantısında yöneltilen soru üzerine, ''FIFA Başkanı Blatter'in Ronaldo'ya karşı saygısızlık yaptığını'' söyledi.

Öte yandan Portekiz Futbol Federasyonunun da Ronaldo ile ilgili sözlerinden dolayı FIFA Başkanı Blatter'e bir tepki mektubu gönderdiği açıklandı. Portekiz Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı'nın ''Ronaldo ve Portekiz'e saygısızlık yaptığını'' savundu.