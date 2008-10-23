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Spor

FİFA Başkanı kaza yaptı, önce plakayı söktü

FIFA Başkanı Sepp Blatter, Mercedes SL 63 AMG’si ile Wallis’teki evine giderken, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı.

23 Ekim 2008 03:00

Blatter, Mercedes SL 63 AMG’si ile Wallis’teki evine giderken, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı.

FIFA Başkanı Sepp Blatter, trafik kazası geçirdi. Blatter, Mercedes SL 63 AMG’si ile Wallis’teki evine giderken, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Kazanın ölümle sonuçlanmaması, büyük bir şans olarak nitelendirildi. Blatter’in, kazanın hemen ardından aracının plakalarını sökmesi İsviçre basınında geniş yer buldu. 72 yaşındaki Başkan’ın 525 beygirlik, 100 km’ye 4.5 saniyede çıkan bir araca binmesi de tartışma konusu oldu.

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