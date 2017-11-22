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Spor

FIFA Başkanı Infantino, TFF'yi ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) FIFA Başkanı Gianni Infantino, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da ziyaret etti ve tesislerde incelemelerde bulundu

22 Kasım 2017 23:30

İSTANBUL, (DHA)

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'i Riva\'da ziyaret etti ve tesislerde incelemelerde bulundu.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi\'nde gerçekleşen ziyarete Başkan Demirören\'in yanı sıra Futbol Federasyonu adına UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik katıldı.
İstanbul\'da yarın yapılacak FIFA Futbol Zirvesi öncesi, TFF ve FIFA başkanları karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni Infantino\'ya Milli Takım forması hediye etti.

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