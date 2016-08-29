FIFA Başkanı Infantino ne kadar kazanıyor?

İsviçre gazetesi Blick, FIFA'nın yeni başkanı Gianni Infantino'nun yıllık maaşının 1.8 milyon Euro olduğunu öne sürdü.

Adı yolsuzluklarla anılan ve yargılanmakta olan eski başkan Sepp Blatter'ın 2015'te aldığı yıllık maaşı 3.28 milyon Euro'ydu. Infantino da tıpkı Blatter gibi soruşturma altında. Soruşturmanın ana konuları arasında ailesiyle birlikte Rusya'ya ait özel bir uçakla Roma'ya uçma, FIFA'yı çiçek, yatak, smokin alma gibi harcamalarla faturalandırmak bulunuyor.

Infantino, Türkiye kamuoyunca UEFA'da görev yaptığı dönemde Türk takımları için çektiği kötü kuralarla hatırlanıyor.