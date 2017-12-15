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Spor

FIFA Başkanı Infantino, Fenerbahçe'nin ceza almamasına göz yumdu iddiası

Gianni Infantino'nun TFF ile yapılan yazışmaların ardından Fenerbahçe'ye verilecek ceza konusunda gerekli yaptırımları uygulamadığını ve süreç boyunca gevşek davrandığını iddia edildi

15 Aralık 2017 14:49

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, 2010-11 sezonunda yaşanan şike olayları ışığında o zaman UEFA Genel Sekreteri olan Gianni Infantino'nun TFF ile yapılan yazışmaların ardından Fenerbahçe'ye verilecek ceza konusunda gerekli yaptırımları uygulamadığını ve süreç boyunca gevşek davrandığını yazdı.

Gazetede yer alan haberde, şike döneminde TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın UEFA ile pazarlık yaptığı ve Fenerbahçe'ye verilecek cezanın yayın gelirleri başta olmak üzere Türk futboluna ağır darbe vuracağı gerekçesiyle sarı lacivertlilerin bir alt lige düşürülme cezasının uygulanmaması konusunda görüştüğü ifade edildi.

Fransız Le Monde gazetesinin de gündeme getirdiği iddiadaya göre, TFF birimlerinin 19 Ocak 2012'de Infantino'ya yazdığı mektupta kendi disiplin uygulamalarında herhangi bir iyileştirme yapılmasının UEFA kurallarına uygun olup olmadığı soruldu.

Infantino'nun ertesi gün verdiği "Yapılan teklif mantıklı, uygun ve yerinde" sözleriyle olumlu yanıtı sonrası TFF, disiplin yönetmeliği çerçevesinde vermesi gereken cezadan daha azını uyguladı.

Dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin sözcüsü ise bu idiaların gündeme gelmesinin ardından konudan Platini'nin haberinin olmadığını, bahsedilen dönemde disiplin konularındaki bütün yasal gelişme ve taleplerle Infantino'nun ilgilendiğini ifade etti.(Fotomaç)

 

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