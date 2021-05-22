FIFA Başkanı Infantino'dan Avrupa Süper Ligi ve Dünya Kupası açıklaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino 12 kurucu Avrupa Süper Ligi kulübünü desteklediği yönündeki haberleri yalanladı.

Gianni Infantino, önce Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir yapılmasının uygulanabilirliğini araştıracak bir projenin başlangıcını duyurdu, ardından başarısız Avrupa Süper Ligi'ni desteklediği yönündeki suçlamalara karşı kendini savundu.

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas tarafından proje öncülük eden 12 kulübü desteklemekle suçlanan Infantino, UEFA ile geçirdiği zamana atıfta bulunarak, benzer projelerin o yıllarda gündeme geldiğini öne sürdü:

"Dedikodulara veya koridor dedikodusuna değil gerçeklere bakmalıyız. Futbolla ilgili farklı pozisyonlarda onlarca yıldır çalıştım.

Birçok kulüp tanıyorum, uzun yıllar kulüplerle konuşuyorum, UEFA ile günlerimden beri. Süper Lig her zaman tartışma konusuydu, herkes bunu biliyor. Yıllardır bazı kulüpler bu veya benzeri projeler için çalışıyor veya hazırlanıyor."

Öte yandan FIFA, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesine ilişkin fizibilite çalışmalarına başladıklarını duyurdu.