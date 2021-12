FIFA Başkanı Infantino'dan "2 yılda 1 Dünya Kupası" önerisine yeşil ışık

FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki senede bir düzenlenecek bir Dünya Kupası'nın turnuvanın büyüsünü bozmayacağını, kalite ve prestij için sıklığın önemli olmadığını dile getirdi.

Dünya Kupası'nın iki senede bir düzenlenmesi teklifi futbol dünyasında son zamanlarda tartışma yaratan konulardan birisi olarak gözüküyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, bazı konfederasyonlardan, kulüplerden, oyunculardan ve taraftar gruplarından tepki alan bu öneri için aksi yönde konuşarak "48 takımlı bir Dünya Kupası oynatmaya karar verdik. (2026'dan itibaren) Bunun iki yılda bir mi yoksa dört yılda bir mi olacağına karar vermek için görüşüyoruz" dedi.

İsrail medyasına konuşan İtalyan futbol yöneticisi, Dünya Kupası'nı diğer organizasyonlarla kıyasladı. Dünya Kupası'nın kapsamının da genişletileceğini duyuran Infantino, şunları kaydetti:

"Kesinlikle daha prestijli etkinlikler yapmak istiyoruz, bu Dünya Kupası veya başka bir şey olabilir. Çünkü bu büyülü bir turnuva ve bu nedenle daha sık düzenlenmeli. Bir spor organizasyonunun prestiji kalitesine bağlı, sıklığına değil. SuperBowl her sene var, Wimbledon ve Şampiyonlar Ligi de her sene var ve herkes heyecanlı bir şekilde bu etkinlikleri bekliyor. Infantino, aynı zamanda FIFA'nın her yıl düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nın kapsamını genişleteceğini açıkladı. Ulusal şampiyonların ve yerel liglerin değerini arttırmak istiyoruz. Takvimi ve diğer organizasyonları bozmayacak şekilde olan doğru formatı bulmak durumundayız."