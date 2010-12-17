FİFA Başkanı eşcinsellerden özür diledi

T24- FIFA Başkanı Sepp Blatter, 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda eşcinsellerin cinsel ilişkiye girmekten kaçınması gerektiği yönündeki sözleri nedeniyle özür diledi.





Organizasyonun Katar'a verilmesi tartışma yarattı.



Katar'da eşcinsellik yasadışı ve Blatter'in sözleri, eşcinsel haklarını savunan grupların sert tepkisine neden oldu.

Sözkonusu gruplar Blatter'in özür dilemesi, aksi taktirde istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Blatter de, 'Sözlerim birilerini incitmişse bundan pişmanlık duyuyorum ve özürlerimi sunuyorum' dedi.

Blatter, düzenlediği bir basın toplantısında, 2022'deki şampiyona için Katar'a gidecek eşcinsellerin 'cinsel faaliyetlerden sakınması gerektiğini' söyleyerek şaka yapmıştı.

FIFA Başkanı bu sözlerinin hemen ardındansa, Katar'da eşcinselliğin yasadışı olmasının bir sorun yaratmaması gerektiğini söylemişti.







Tartışmalı karar







2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi tartışma yarattı.

Yaz aylarındaki şampiyona sırasında Katar'da hava sıcaklıklarının 50 dereceye çıkabilmesi ve halka açık alanlarda alkol tüketiminin yasak olması dile getirilen başlıca kaygılar arasındaydı.

Eşcinsel hakları grupları da Katar'da eşcinselliğin yasak olmasından kaygılı.

Katar, rakipleri Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD'yi geride bırakıp, ev sahipliğini alarak büyük bir sürpriz yapmıştı.