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Spor

FIFA Başkanı, Dünya Kupası'na 48 takımın katılmasını istiyor

FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nda 48 takımın yarışmasına olanak veren bir format önerdi

04 Ekim 2016 20:51

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nda 48 takımın mücadele etmesini planlıyor. Infantino'nun planına göre turnuvaya gidecek takımlardan 16'sı gruplarda oynamayı garantilemiş olacak. Diğer 32'si ise ev sahibi ülkede tek maçlık eleme sistemiyle mücadele edecek.  Buradan gelen 16 takım direkt gruplara giden 16 ile birleşip mevcut 32 takımlı formata tamamlanmış olacak. Diğer 16'sı ise ülkesine dönecek.

46 yaşındaki futbol adamı bunun bir fikir olduğunu ama 2017'de hayata geçirmek için çabalayacaklarını söyledi.

Infantino'ya göre bir turnuvadan fazlası olarak sosyal bir organizasyon olan Dünya Kupası tecrübesini birçok ülke yaşamalı.

Şu anaki kurallara göre Dünya Kupası'nda 32 ülke mücadele edebiliyor.

 

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