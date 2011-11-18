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Spor

FIFA Başkanı Blatter özür diledi LONDRA (A.A)

18 Kasım 2011 17:34

-FIFA Başkanı Blatter özür diledi LONDRA (A.A) - 18.11.2011 - FIFA Başkanı Sepp Blatter, İngiltere'de büyük tepki çeken ırkçılıkla ilgili açıklamaları nedeniyle özür diledi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ırkçılıkla ilgili sorunların ''el sıkışarak'' çözülebileceğini söyleyen Blatter, İngiltere'nin önde gelen spor ve siyaset adamlarının tepki göstermesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Bu yıl haziran ayında yeniden FIFA Başkanı seçilen Blatter, ırkçılıkla ilgili değerlendirmelerinden dolayı üzüldüğünü ve hala üzgün olduğunu belirterek, ''Bu tepkileri tahmin edemedim. Açıklamalarım nedeniyle üzülen kişilerden özür diliyorum. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelemiz devam edecek'' dedi. İstifa çağrılarına da olumsuz yanıt veren Blatter, ''Niye istifa edeyim ki? Bir sorunla karşılaştığınızda, o sorunla yüzleşmelisiniz. Bırakıp gitmek adil olmayacaktır. Savaşçı ruhuma, karakterime ve enerjime bu uygun değil'' ifadelerini kullandı. Blatter'ın sözlerine dün, Manchester Unitedlı futbolcu Rio Ferdinand ile muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Ed Miliband sert tepki göstermişti.

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