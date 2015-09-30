T24 LogoT24 Logo
Spor

"FIFA, Balter ve Platini'nin görevlerini askıya alacak!"

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, FIFA Etik Komisyonu hazırladığı raporda Sepp Blatter ve Michel Platini'nin görevlerinin askıya alınacağını belirtti

30 Eylül 2015 01:48

FIFA Etik Komisyonu'nun, FIFA Başkanı Sepp Blater ve UEFA Başkanı Michel Platini'nin görevlerini askıya alacağı iddia edildi.

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, FIFA Etik Komisyonu hazırladığı raporda Sepp Blatter ve Michel Platini'nin görevlerinin askıya alınacağını belirtti.
Raporda ayrıca, Sepp Blatter'in Platini'ye ödenen 2 milyon İsviçre frangını haksız olarak ödediği ve bunun için ceza davası açılması gerektiği önerildi.

Platini'nin düzenli olarak yılda 300-500 bin İsviçre frangı ücret aldığı, ayrıca da FIFA tarafından 1999 Haziran ayından 2001 yılı arasında kendisine bu paranın ödendiğinin de anlaşıldığı dile getirildi. Gazete haberinde, "Şimdi bu 2 milyon ödemenin ne olduğunu Blatter ve Platini'nin mahkemede açıklaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

fifasepp blattermichel platini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24