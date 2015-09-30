"FIFA, Balter ve Platini'nin görevlerini askıya alacak!"

FIFA Etik Komisyonu'nun, FIFA Başkanı Sepp Blater ve UEFA Başkanı Michel Platini'nin görevlerini askıya alacağı iddia edildi.

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, FIFA Etik Komisyonu hazırladığı raporda Sepp Blatter ve Michel Platini'nin görevlerinin askıya alınacağını belirtti.

Raporda ayrıca, Sepp Blatter'in Platini'ye ödenen 2 milyon İsviçre frangını haksız olarak ödediği ve bunun için ceza davası açılması gerektiği önerildi.

Platini'nin düzenli olarak yılda 300-500 bin İsviçre frangı ücret aldığı, ayrıca da FIFA tarafından 1999 Haziran ayından 2001 yılı arasında kendisine bu paranın ödendiğinin de anlaşıldığı dile getirildi. Gazete haberinde, "Şimdi bu 2 milyon ödemenin ne olduğunu Blatter ve Platini'nin mahkemede açıklaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.