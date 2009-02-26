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Spor

FIFA Aslan'ı yok saydı!

www. fifa.com’da düzenlenen, “2008-2009 sezonunda UEFA kupasını kim kazanacak?”anketinde Galatasaray’ın adı yok.

26 Şubat 2009 02:00

www. fifa.com’da düzenlenen, “2008-2009 sezonunda UEFA'yı hangi takım kazanacak?” konulu ankette, Galatasaray’ın adı yok.

FIFA resmi internet sitesi www. fifa.com’da düzenlenen, “2008-2009 sezonunda UEFA Kupası’nı hangi takım kazanacak?” konulu ankette, Galatasaray’a favoriler arasında yer verilmedi.

Milliyet'in haberine göre, Ankete katılanların yüzde 56.10’unun tercih ettiği Milan, en büyük favori olarak öne çıktı. Ünlü İtalyan ekibi, ikinci tur ilk maçında Almanya deplasmanında Werder Bremen ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray’ın da yer aldığı “Diğer takımlar” seçeneğinin yüzde 19.54, Manchester City’nin yüzde 8.94, Valencia’nın yüzde 7.09, Marsilya’nın yüzde 3.89 oranında oy topladığı ankette, kupanın son şampiyonu Zenit’e yüzde 4.44 şans tanındı.


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