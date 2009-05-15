FIFA Alex'i unutmadı



FIFA’nın resmi internet sitesi fifa.com, Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu ve kaptanı Alex de Souza’ya, aralarında Didi, Pele, Maradona, Puşkaş, Cruyff, Zico, Ronaldinho, Zidane gibi futbol tarihindeki önemli oyun kurucuların ve “10 numara”ların değerlendirildiği “Büyük Yaratıcılar” başlıklı yazıda yer verdi.



Yazıda Brezilyalı yıldız için “Mevcut oyun kurucuların oluşturduğu küçük kadrodan bir isim” ifadeleri kullanıldı.



Yazıda Alex’in daha önce FIFA’ya verdiği özel röportajda kullandığı, “Artık günümüzde futbolda geçmişe oranla daha az alan var. Herkes dikkatini formda olmaya veriyor. Ama kaliteli oyuncular eğer adapte olabilirlerse yaratıcı olmak için her zaman bir yol bulabilirler” şeklindeki sözlerinden alıntı yapıldı ve “Konu hakkında son sözler Alex’e ait” denerek Fenerbahçeli oyuncu bir anlamda onurlandırıldı.



Yazıda ayrıca, Galatasaray’ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı Jay-Jay Okocha da, dünya futbol tarihinin önemli oyun kurucuları arasında gösterildi.