FIFA, Afganistan'daki kadın futbolcuların acil tahliyesi için çağrı yaptı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Afganistan'daki kadın futbolcuların acil tahliyesi için çağrıda bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, FIFA'nın çağrısında futbolcuların Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle yaşamlarından endişe ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada hükûmetlere çağrıda bulunarak bir acil tahliye planı oluşturulması istendi.

Afganistan Kadın Milli Takımı Kaptanı Khalida Popal, bu hafta bir çağrıda bulunarak oyuncuların güvenle ülkeden çıkarılmasını istemişti. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkedeki kadın sporcuların pek çoğu saklandı.

Popal, "Uyuyamıyorum, çaresiz hissediyorum ve ağlıyorum" demişti.

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Geçen günlerde Kabil havaalanındaki olaylı tahliye sırasında 19 yaşındaki bir futbolcu hayatını kaybetti. Zaki Anwari, ülkesini terk etmeye çalışırken ABD askeri uçağından düşerek yaşamını yitirmişti.