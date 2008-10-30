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Spor

FIFA adayları açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, 23 kişilik 'Yılın En İyi Futbolcusu' adaylarını açıkladı.

30 Ekim 2008 02:00


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, 23 kişilik 'Yılın En İyi Futbolcusu' adaylarını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, milli takım teknik direktörleri ve takım kaptanlarının oylarıyla seçilecek ''2008 Yılının En İyi Futbolcusu'' için adaylar belirlendi.

Aralık ayı başında 3'e indirilecek olan isimler, İsviçre'nin Zürih kentinde 12 Ocak 2009 tarihinde düzenlenecek 18. Yılın En İyi Futbolcusu Galası'nda ilan edilecek.

FIFA Futbol Komitesi'nden uzmanlarca belirlenen 23 isim şöyle: Emmanuel Adebayor (Togo), Sergio Agüero (Arjantin), Andrei Arshavin (Rusya), Michael Ballack (Almanya), Gianluigi Buffon (İtalya), Iker Casillas (İspanya), Deco (Portekiz), Didier Drogba (Fildişi Sahilleri), Samuel Eto'o (Kamerun), Cesc Fabregas (İspanya), Steven Gerrard (İngiltere), Zlatan Ibrahimovic (İsveç), Andres Iniesta (İspanya), Kaka (Brezilya), Frank Lampard (England), Lionel Messi (Argentina), Franck Ribery (France), Cristiano Ronaldo (Portekiz), John Terry (İngiltere), Fernando Torres (İspanya), Ruud van Nistelrooy (Hollanda), David Villa (İspanya), Xavi (İspanya).

SON 10 YILIN EN İYİ İLK 3'Ü

2007
1. Kaka (Brezilya)
2. Lionel Messi (Arjantin)
3. Cristiano Ronaldo (Portekiz)

2006
1. Fabio Cannavaro (İtalya)
2. Zinedine Zidane (Fransa)
3. Ronaldinho (Brezilya)

2005
1. Ronaldinho (Brezilya)
2. Frank Lampard (İngiltere)
3. Samuel Eto'o (Kamerun)

2004
1. Ronaldinho (Brezilya)
2. Thierry Henry (Fransa)
3. Andriy Shevchenko (Ukrayna)

2003
1. Zinedine Zidane (Fransa)
2. Thierry Henry (Fransa)
3. Ronaldo (Brezilya)

2002
1. Ronaldo (Brezilya)
2. Oliver Kahn (Almanya)
3. Zinedine Zidane (Fransa)

2001
1. Luis Figo (Portekiz)
2. David Beckham (İngiltere)
3. Raul (İspanya)

2000
1. Zinedine Zidane (Fransa)
2. Luis Figo (Portekiz)
3. Rivaldo (Brezilya)

1999
1. Rivaldo (Brezilya)
2. David Beckham (İngiltere)
3. Gabriel Batistuta (Arjantin)

1998
1. Zinedine Zidane (Fransa)
2. Ronaldo (Brezilya)
3. Davor Suker (Hırvatistan)

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