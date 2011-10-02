FIFA, A. Madrid'in transferlerini incelemeye aldı

T24 - Geçtiğimiz günlerde menajer Jorge Mendes’in ortağı olduğu fonun yaptığı transferler hakkında soruşturma başlatan FIFA’nın, Atletico Madrid’in bu yıl renklerine bağladığı tüm oyuncuların durumlarını da inceleyeceği bildirildi.



FIFA, Arda Turan’ın transferini de mercek altına aldı. Geçtiğimiz günlerde menajer Jorge Mendes’in ortağı olduğu fonun yaptığı transferler hakkında soruşturma başlatan FIFA’nın, Atletico Madrid’in bu yıl gerçekleştirdiği tüm transferleri inceleyeceği bildirildi. Galatasaray’dan Atletico Madrid’e 12 milyon euroya transfer olan Arda’nın da aralarında bulunduğu toplam 6 futbolcunun bonservisi soruşturulacak.



FIFA yetkilileri İspanya’nın önemli araştırma gazetelerinden Confidenciala’ya yaptıkları açıklamada, FIFA’nın futbolcu transferlerinin kulüpten kulübe olmasını yasa olarak getirdiklerini, 3. şahısların bu tür operasyona girerek ne gibi çıkar elde ettiklerini araştıracaklarını söylediler. Atletico Madrid’in Arda’yı Galatasaray’dan 12 milyon euroya transfer ederken, bu paranın Mendes’in ortağı olduğu Quality Football Ireland fonundan mı sağlandığı, yoksa kulübün kendi bütçesinden mi ödendiği henüz açıklığa kavuşmadı.



İspanyol spor yazarları sadece maliyeye 100 milyon euronun üzerinde borcu olan Atletico Madrid’in menajer Jorge Mendes ile uzun süredir mali konularda işbirliğine gittiğini, Arda’nın da bu işbirliği çerçevesinde İspanyol kulübüne transfer olabileceğini savundular.



