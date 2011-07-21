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Spor

FİFA "KALE ÇİZGİSİ"NDE 9 SİSTEMİ TEST EDECEK  ZÜRİH (A.A)

21 Temmuz 2011 16:54

-FİFA "KALE ÇİZGİSİ"NDE 9 SİSTEMİ TEST EDECEK  ZÜRİH (A.A) - 21.07.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kale çizgisi teknolojisi testlerine eylül ayında başlayacak ve 9 sistemi test edecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, tamamı Avrupalı 9 firmanın sistemlerinin test için FIFA'ya başvuruda bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, eylül-aralık aylarındaki testlerin sonuçları, 2012'nin mart ayında futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kuruluna (IFAB) sunulacak. IFAB, en iyi sistemleri 2. deneme turuna davet edecek.  IFAB, teknolojisinden faydalanılabilecek aday firmalardan, topun çizgiyi geçip geçmediğinin bir saniyede doğrulanmasını ve hakeme bildirilmesini istiyor.  Özellikle 2010 Dünya Kupası'nda bazı maçlarda bariz hakem hataları yapılması üzerine, teknolojinin futbolda kullanılmasına karşı olduğunu belirten FIFA Başkanı Sepp Blatter bu kararından vazgeçmiş ve kale çizgisi teknolojisi testlerine başlanacağını açıklamıştı.

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