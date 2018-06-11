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Spor

FIFA 2018 Dünya Kupası'nın açılış töreninde Robbie Williams ve Ronaldo sürprizi

FIFA 2018 Dünya Kupası, görkemli bir açılış törenine sahne olacak

11 Haziran 2018 17:35

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başkent Moskova'daki Lujniki Stadyumu'ndaki açılış töreninde İngiliz pop yıldızı Robbie Williams ve Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo sahne alacak.

FIFA 2018 Dünya Kupası, görkemli bir açılış törenine sahne olacak.

14 Haziran'da Suudi Arabistan ile Rusya milli takımlarının karşılaşması öncesinde yapılacak törende Robbie Williams ve  Brezilya ile Dünya Kupası'nı iki kez kazanan eski yıldız futbolcu Ronaldo 80.000 kişi önünde performans sergileyecek.

İkiliye Rus operacı Aida Garifullina eşlik edecek.

Lujniki Stadyumu'nda Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak açılış maçı ve töreni, Rossiya 1 kanalı tarafından yayınlanacak.

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