FIFA, 2017'de 'yılın en iyileri' için yarışacak adayları açıkladı

Dünya futbolunun kalbi olan FIFA, 2017'de farklı kategorilerde yılın en iyisi olmak için mücadele verecek olan finalistleri belirledi.
FIFA'nın belirlediği son isimlere göre yılın en iyi futbolcusu ödülü için sona kalan adaylar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar olurken; yılın en iyi teknik direktörü ödülü için sona kalan isimler de Antonio Conte, Zinedine Zidane ve Massimiliano Allegri oldu.
Listenin geri kalanı şöyle:
Kadın oyuncular
* Deyna Castellanos
* Carli Lloyd
* Lieke Martens
Kadın teknik direktörler
* Nils Nielsen
* Gerard Precheur
* Sarina Wiegman
Kaleciler
* Gianluigi Buffon
* Keylor Navas
* Manuel Neuer
Puskas ödülü
* Kevin-Prince Boateng
* Alejandro Camargo
* Deyna Castellanos
* Moussa Dembele
* Olivier Giroud
* Aviles Hurtado
* Mario Mandzukic
* Oscarine Masuluke
* Nemanja Matic
* Jordi Mboula
Taraftarlar
* Borussia Dortmund taraftarları
* Celtic taraftarları
* FC Copenhagen taraftarları