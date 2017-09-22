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Spor

FIFA, 2017'de 'yılın en iyileri' için yarışacak adayları açıkladı

39 yaşındaki İtalyan kaleci Buffon, en iyi 3 kaleci arasında yer aldı

22 Eylül 2017 19:37

Dünya futbolunun kalbi olan FIFA, 2017'de farklı kategorilerde yılın en iyisi olmak için mücadele verecek olan finalistleri belirledi.

FIFA'nın belirlediği son isimlere göre yılın en iyi futbolcusu ödülü için sona kalan adaylar Lionel MessiCristiano Ronaldo ve Neymar olurken; yılın en iyi teknik direktörü ödülü için sona kalan isimler de Antonio ConteZinedine Zidane ve Massimiliano Allegri oldu.

Listenin geri kalanı şöyle:

Kadın oyuncular

* Deyna Castellanos 
* Carli Lloyd 
* Lieke Martens 

Kadın teknik direktörler

* Nils Nielsen 
* Gerard Precheur 
* Sarina Wiegman 

Kaleciler

* Gianluigi Buffon 
* Keylor Navas 
* Manuel Neuer 

Puskas ödülü

* Kevin-Prince Boateng 
* Alejandro Camargo
* Deyna Castellanos 
* Moussa Dembele
* Olivier Giroud 
* Aviles Hurtado 
* Mario Mandzukic 
* Oscarine Masuluke
* Nemanja Matic
* Jordi Mboula 

Taraftarlar

* Borussia Dortmund taraftarları
* Celtic taraftarları
* FC Copenhagen taraftarları

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