FIFA, 2015 yılının ilk 11'ini açıkladı

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Altın Top ödül töreninde FIFA tarafından 2015 yılının en iyi 11'i açıklandı. Geçen yılın en iyi 11 futbolcusu, ödüllerini Türkiye Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o'nun elinden aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, FIFA tarafından kullancı oylarıyla belirlenen yılın 11'inde; Neuer (Bayern Münih), Silva (PSG), Marcelo (Real Madrid), Ramos (Real Madrid), Alves (Barcelona), Modric (Real Madrid), Pogba (Juventus), Iniesta (Barcelona), Neymar (Barcelona), Messi (Barcelora) ve Cristiano Ronaldo (Real Madrid) yer aldı.

2015 yılının en iyi 11'inde Barcelona ve Real Madrid'den 4'er oyuncu yer alırken, Juventus, Bayern Münih ve Paris Saint Germen'den ise 1'er oyuncu en iyi 11 arasında yer aldı.

Yılın 11'ine seçilen isimler ödüllerini Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'nun elinden aldı.



Erkek futbolunda en iyi teknik direktör ise Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique seçildi.



Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü Amerika Birleşik Devletleri'ni şampiyon yapan Jill Ellis aldı. Ellis, "Büyük bir onur.İlk olarak diğer teknik direktörleri tebrik etmek istiyorum. Bu ödül takımın bütün çalışanlarını temsil ediyor. Arkadaşlarıma aileme, ilk antrenörüm babama teşekkür etmek istiyorum. Bu gece burada olduğumuz için çok çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.