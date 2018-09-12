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Spor

FIFA 19 demo çıkış tarihi belli oldu

13 Eylül 2018 tarihinden itibaren Fifa 19 Demo indirilebilir olacak

12 Eylül 2018 15:31

PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklama ile birlikte oyunun demo tarihi netlik kazandı. 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren Fifa 19 Demo indirilebilir olacak.

Oyunun demo sürümünde Şampiyonlar Ligi ve Yolculuk modunu tecrübe edebileceğiz. Ayrıca demo sürümde 10 adet oynanabilir takımın bulunduğunu da belirtelim.

Oyunun demo sürümü 13 Eylül tarihinde PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları için yayınlanacak. Oyuncular oyunun demo sürümünde yenilenmiş santra modunu, Yolculuk modunun son bölümünü deneyebilecekler.

FIFA demo takımları

Juventus

Real Madrid

Atletico Madrid

Roma

Manchester United

Manchester City

PSG

Bayern Munich

Borussia Dortmund

Spurs

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fifa2018çıkış tarihi
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