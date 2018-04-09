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Spor

FIFA 18'e göre Türkiye'nin en iyi takımı

İşte FIFA 18'in Türk takımlarına verdiği puanlar

09 Nisan 2018 18:48

Hem konsollarda hem de bilgisayarda oynanabilen popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu.

İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig takımlarının sanal dünyada sahip olduğu skorlar:

Kardemir Karabükspor: 66

Evkur Yeni Malatyaspor: 69

Antalyaspor: 70

Kasımapaş SK: 70

Alanyaspor: 71

Akhisar Belediyespor: 71

Medicana Sivasspor: 71

Gençlerbirliği: 71

Kayserispor: 72

Göztepe: 72

Atiker Konyaspor: 72

Bursaspor: 73

Osmanlıspor: 73

Trabzonspor: 74

İstanbul Başakşehir FK: 76

Fenerbahçe: 77

Galatasaray: 77

Beşiktaş: 79

*(Skorlar 100 puan üzerinden verilmiştir)

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