FIFA 18 'sonunda' indirilebilir durumda

EA Sports'un çıkardığı ve 29 Eylül 2017 tarihinde piyasaya sürüleceği söylenen konsol oyunu FIFA 18'in bilgisayar sürümünün yayınlanmasıyla ilgili uzun bir gecikme yaşandı. Yaklaşık olarak planlanandan 17 saat sonra çıkan efsane serinin son oyunu, şu andan itibaren indirilebilir durumda.

Daha fazla para ödeyen ve oyunun özel olan 'Icon' sürümlerini alan kullanıcılar, 2 gün önceden oyunu yasal olarak oynamaya başlamıştı. Ancak oyun, 'standart' sürüm alan kullanıcılara 'rötarlı' olarak sunuldu.

İnternette yerli ve yabancı birçok mecrada eleştirilere konu olan durumun düzelmesi sonrası, oyun 'Origin' sistemi üzerinden indirilebilir duruma geldi.