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Spor

FIFA 17'deki en düşük puanlı futbolcu: Lütfen puanlarımı yükseltin

Orient'in kalecisi Sam Sargeant, FIFA 17 kullanıcılarından kendisini transfer etmelerini istedi

05 Kasım 2016 17:55

İngiltere 2. Ligi ekiplerinden Orient'in kalecisi Sam Sargeant, "FIFA 17'de en düşük puan bana verilmiş. Ben bile kendimi transfer etmem. Lütfen puanlarımı yükseltin." dedi.

Electronic Arts'ın popüler futbol oyunu FIFA 17'de en düşük puana sahip oyuncu olan Sam Sargeant isyan etti.

Daha önce geçen yıl sadece Kariyer modunda yer alan Sargeant, ikinci kez FIFA 17'de olmanın sevincini uzun süre yaşayamadı. Oyundaki puanlarını gören Sargeant, FIFA 17'nin en kötü futbolcusu olarak gösterildiğini görünce şoka uğradı.

 

Puanı 45

 

cnntürk'ün haberine göre; İngiltere 2. Ligi'nde mücadele eden Leyton Orient'in kalesini koruyan Sam Sergeant henüz 19 yaşında. FIFA 17'deki puanı ise sadece 45. Bu durumu öğrenen Sam Sargeant İngiliz basınına konuştu.

 

"Ben bile kendimi takımıma almadım"

 

Sargeant, "Gerçekçi olmak gerekirse ben bile kendimi takımıma almadım. Ancak bana verilen düşük puanların haksızlık olduğunu düşünüyorum" dedi. Genç kaleci, "Ben bu oyunlarla büyüdüm. En büyük hayalim bir gün yüzümü FIFA serisinde görebilmekti.

FIFA 17'de olduğumu öğrendiğimde çok sevindim. Oyuncu kartımı gördüğümde inanamadım. Ancak daha sonra gerçekle yüzleştim. Puanlarıma baktığımda bu oyunda beni kalesinde ben hariç kimsenin oynatmak istemeyeceğini anladım" diye konuştu.

 

"Beni transfer edin"

 

Sargeant öte yandan puanlarının düşük olması nedeniyle oyunda çok ucuz olduğunu belirterek FIFA 17 kullanıcılarından kendisini transfer etmelerini istedi. Sargeant ayrıca geçen yıl oyunda kendisini çalıştırarak puanlarını 87'ye çıkardığını da belirterek potansiyelini de ortaya koydu.

 

"Lütfen puanlarımı yükseltin"

 

Genç futbolcu gündeme gelmekten dolayı mutlu olsa da puanlarını gördükten sonra takım arkadaşlarının soyunma odasında kendisine güldüğünü de belirterek Electronic Arts'a isyan etti ve 'Lütfen puanlarımı yükseltin' diye seslendi

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Sam SargeantLeyton OrientFIFA 17

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