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Spor

FIFA 12'de sadece Galatasaray var

FİFA 12’de Türkiye’den sadece Galatasaray’ın yer aldığı ortaya çıktı. Deneme sürümü yayınlanan oyunda Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ‘ş

25 Eylül 2011 03:00

T24 - FIFA 12’de Türkiye’den sadece Galatasaray’ın yer aldığı ortaya çıktı. Deneme sürümü yayınlanan oyunda Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ‘şike’ iddiaları üzerine oyundan çıkarıldığı öne sürüldü.


Futbol tutkunlarını bilgisayar ve konsol başına kilitleyen ve oyun meraklıları tarafından PES 11’den daha fazla beğenilen FIFA 11’in yerine geliştirilen FIFA 12’nin demo sürümü yayınlandı.


Dünya üzerindeki belli başlı futbol liglerini barındıran ve birçok takımla oynama fırsatı sunan FIFA serisinde bu yıl Türkiye Spor Toto Ligi yer almıyor. Oyunda, Türkiye’yi temsil eden tek takım ise, “Dünya Takımları” kategorisinde yer alan Galatasaray.


Galatasaray ile birlikte aynı bölümde oyun tutkunları Panathinaikos, Boca Juniors ve Kaizer Chiefs gibi takımları da seçebilecek. Ulusal takımlar kategorisinde ise Türkiye tam kadrosuyla oyun tutkunlarının parmaklarının ucunda.


FIFA’nın bu hamlesinin arkasında ise futbol federasyonunun kararı yer alıyor. Daha önce Futbol Federasyonu, FIFA serisinin üreticisi EA Sports ile sezon öncesinde ligin lisans anlaşmasını yapıyordu. Futbol Federasyonu’nun yönetimi yaz döneminde değişince, yeni yönetim oyun şirketlerine takımlarla tek tek anlaşmaları gerektiğini belirtti. Son anda alınan bu kararla birlikte 18 takımla kısa sürede görüşmek istemeyen EA Sports, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştü. Ortaya atılan bir iddiaya göre, şirket şike soruşturması nedeniyle Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye ilettikleri teklifi geri çekti. Sonuçta Türkiye’den sadece Galatasaray ile anlaşma sağlandı.

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