-FİESTA DÜNYA TURUNA DEVAM EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Ford'un ilk global ürünü Fiesta, dünya turunun İstanbul ayağında Avrupa'dan Asya'ya konvoy eşliğinde uğurlandı. Avrupa'nın en çok satılan araçlarından biri olarak tescillenen Fiesta'nın artık Amerika kıtasındaki pazarlarda da yer almasını kutlamak amacıyla iki Fiesta, 20 Ağustosta Kaliforniya'dan yola çıktı. Avustralya'da tamamlanacak dünya turu kapsamında İstanbul'u da ziyaret eden Fiesta'lar, Ford Otosan ekibi tarafından törenle karşılandı. Amerika dahil olmak üzere dört kıtada satılan Fiesta'nın dünya turunda pilotluk yapan ABD'li gazeteciler de 57 günde 4 kıtanın 20 ülkesini geçip 25 bin kilometre yol kat edecekleri yolculuğun 24'üncü gününde İstanbul'a ulaştı. Yolculuğun her etabında geçtiği ülke pazarında satılan özelliklere sahip Fiesta'ları kullanan ekip, yola Amerika pazarına özel üretilen Fiesta'larla çıktı. Avrupa'yı geçerken Almanya'da üretilen Fiesta'ları kullanan ekip, Tayland ve Avustralya'yı da yine bu pazarlar için üretilen Fiesta ile geçecekler. -KARŞILAMA TÖRENİ- Ford Otosan Pazarlama Müdürü Serhan Turfan, İstanbul'da düzenlenen karşılama töreninde yaptığı konuşmada, bu maceralı gezinin ekibiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Turfan, Ford Fiesta ile ilgili şu bilgileri verdi: ''Türkiye'de 5 kapı gövde tipinde B segmenti otomobillerin içerisinde yılın ilk 8 ayında satış lideri olan Ford Fiesta, Ağustos ayı satışlarında tüm B segmentinin birincisi oldu ve Türkiye pazarında önemli paya sahip B segmenti sedan otomobilleri dahi geride bırakarak en yakın rakibinden 200 adet daha fazla satıldı. Ford'un ilk global ürünü, Avrupa'da ve Türkiye'de sınıfının en çok satan aracı olan Fiesta, bu ay 1 milyonuncu satışını yapması bekleniyor. Dolayısıyla Fiesta Dünya Turu ekibi, Fiesta'nın dördüncü kıta olarak Amerika'da da satılıyor olmasını kutlamanın yanı sıra, bir anlamda dünyada 1 milyonuncu Fiesta satışını da kutlamış oldu. Sıra dışı tasarımıyla segmentinin tartışmasız stil ikonu olan ve dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazanarak bunu tescil eden Fiesta, dünyanın her köşesinden gelen talebi karşılamak için Almanya, İspanya, Meksika, Tayland ve Çin'deki Ford fabrikalarında üretiliyor.'' Törenin ardından Fiesta konvoyuyla Boğaziçi Köprüsü'nden geçirilerek Avrupa'dan Asya kıtasına yolcu edilen Fiesta dünya turu ekibi, Ankara-Antakya üzerinden Suriye'ye geçecek. Ortadoğu çöllerini ve Uzakdoğu'nun egzotik bölgelerini aşarak Çin, Tayland ve Malezya'yı da ziyaret edecek olan ekip; Pasifik Okyanusu kıyısında başlayan dünya turunu, Pasifik'in diğer kıyısı olan Avustralya Sidney'de tamamlayacak.