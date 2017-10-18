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FİEP Dönem Başkanlığını Jandarma Genel Komutanlığı devraldı

ANKARA, (DHA) - 1994 yılında Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz Jandarmaları tarafından karşılıklı ilişkileri genişletmek güçlendirmek, kolluk işbirliği alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve

18 Ekim 2017 15:07

ANKARA, (DHA) - 1994 yılında Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz Jandarmaları tarafından karşılıklı ilişkileri genişletmek güçlendirmek, kolluk işbirliği alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği yani kısa adıyla FİEP’in 1998 tarihinde Madrid’de yapılan zirve toplantısında Jandarma Genel Komutanlığının FİEP’e asli üyeliği onaylanmıştır.
Ekim 2017’ye kadar FİEP Dönem Başkanlığı görevi Ürdün Genel Müfettişliğince Yürütülmüş 17 Eylül 2017 tarihinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Arif ÇETİN dönem başkanlığı görevini Ürdün Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Muhammed HAWATMEH’den devralmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı dönem başkanlığı görevini 2000-2001 ve 2008-2009 yıllarında olmak üzere (2) defa icra etmiştir. Orgeneral Sayın Arif ÇETİN’in dönem başkanlığı görevini devralması ile birlikte Ekim 2018’e kadar dönem başkanlığı görevi Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülecektir.
Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülecek 2018 FİEP Dönem Başkanlığının ana konusu “Kamuya Açık Alanlarda Terörist Saldırıların Önlenmesi\" olarak belirlenmiştir.

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