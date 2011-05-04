-FİDYE İSTEYEN 35 KİŞİ YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Beykoz'da 2008 yılında bir kişinin kaçırılarak 500 bin lira fidye istenmesi olayına ilişkin olarak, suç örgütü üyesi oldukları öne sürülen 35 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2006'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda yakalanarak tutuklanan ve bir yıl cezaevinde kalan Ramazan Kocakaya'nın, cezaevinden çıktıktan sonra 2008'de Beykoz Acarkent'teki bir villadan kaçırılarak 500 bin lira fidye istenmesi olayıyla ilgili yeni bulgulara ulaştı. Olayla ilgili operasyon düzenleyen polis, ele başı olduğu öne sürülen Mustafa S'nin de aralarında bulunduğu 35 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, kaçırıldığı zamandan beri kendisinden haber alınamayan Kocakaya'yı öldürmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.